Делегация, назначенная главой киевского режима Владимиром Зеленским, приступила к работе по мирному плану США в Женеве. Об этом сообщил руководитель его офиса Андрей Ермак.

По его словам, состоялась первая встреча с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. В ближайшее время запланированы переговоры с делегацией США. Ермак отметил, что все стороны «настроены очень конструктивно».

Сегодня в Женеве пройдёт ряд встреч в различных форматах, посвящённых, в том числе, обсуждению мирных инициатив и координации позиций западных стран по Украине.

Женева традиционно служит нейтральной площадкой для дипломатических контактов. На этой неделе здесь также ожидается встреча представителей ЕС и США, которая может задать тон последующим обсуждениям, включая возможный визит европейских лидеров в Вашингтон.

Ранее специальный представитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог сообщил, что Владимир Зеленский может посетить Соединённые Штаты для личных переговоров по американскому плану урегулирования конфликта. Посланник главый Штатов добавил, что считает мирную инициативу хорошей, но требующей доработки.