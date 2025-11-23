Волна изнасилований и ограблений старушек потрясла страну бывшего СССР

Пожилые люди в Молдове всё чаще становятся жертвами жестоких преступлений. О тревожной тенденции сообщают правоохранительные органы, расследующие два громких инцидента в Криулянском и Фалештском районах.

В Криулянском районе двое молодых людей в масках проникли в дом 75-летней женщины. Пенсионерка проснулась от шума и обнаружила у себя грабителей, один из которых, угрожая ножом, потребовал от неё выдать все сбережения. По информации полиции, напуганная старушка отдала злоумышленникам около 2300 леев (118 евро), после чего те скрылись. Правоохранителям удалось быстро задержать подозреваемых — ими оказались 17-летний и 19-летний местные жители, ранее уже привлекавшиеся к ответственности.

В то же время в Фалештском районе правоохранители продолжают поиск преступника, который ночью пробрался в дом к 65-летней женщине и изнасиловал её. Пострадавшая, находясь в шоковом состоянии, обратилась в полицию лишь на следующий день, что не позволило задержать злоумышленника по горячим следам. Отмечается, что личность подозреваемого уже установлена — это местный житель, известный своим агрессивным поведением, теперь он находится в розыске.

