Путешественник удивился безопасностью Китая. Пекин победил мелкие кражи, но не воровство сущности и идей

Путешествующий по миру блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, провёл два месяца в Китае и назвал Поднебесную одной из самых безопасных стран, в которых ему доводилось жить. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным».

«Китай — страна, где система безопасности работает лучше, чем мой будильник. Камеры везде: на улицах, в магазинах, в жилых районах. Причём не для вида, как в некоторых странах, а по делу. Местные реально привыкают, что любое действие оставляет след», — описал он.

По словам Тима, в Китае можно спокойно оставить смартфон на зарядке в кафе и не бояться, что его украдут. Кражи мелких предметов там практически исчезли. Однако блогер предупредил: физическая безопасность не означает полной защиты.

«Твой бизнес-план могут украсть. Твой стиль могут украсть. Твоя идея на маркетплейсе может через два дня продаваться в пять раз дешевле, чем ты её придумал. Так что китайцы не воруют твою сумку. Они воруют твою сущность», — заключил он.

Интерес россиян к Китаю растёт на фоне упрощения визового режима. С 15 сентября 2025 года турпоток из России в КНР вырос на 34%. Российские туристы не создают проблем на китайской территории. В ответ власти РФ готовят зеркальную меру — отмену виз для китайских граждан. У России между прочим много привлекательных направлений для гостей из Китая, включая гору Эльбрус.