23 ноября, 12:23

Опасность атаки БПЛА объявили в Геленджике

В одном из городов Краснодарского края объявлена опасность атаки БПЛА. О возможном звучании сирен предупредили жителей и гостей Геленджика. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких. По возможности зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — говорится в сообщении.

Людей попросили оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, а также сохранять спокойствие.

Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области
Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области

Ранее сообщалось, что с 09:00 до 13:00 23 ноября российская ПВО успешно перехватила 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами страны. Три дрона были сбиты над Белгородской областью, ещё три — над Московским регионом, включая два, летевших непосредственно на Москву. По два дрона также уничтожили над Архангельской и Калужской областями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик

