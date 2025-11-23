Опасность атаки БПЛА объявили в Геленджике

В одном из городов Краснодарского края объявлена опасность атаки БПЛА. О возможном звучании сирен предупредили жителей и гостей Геленджика. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких. По возможности зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — говорится в сообщении.

Людей попросили оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, а также сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что с 09:00 до 13:00 23 ноября российская ПВО успешно перехватила 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами страны. Три дрона были сбиты над Белгородской областью, ещё три — над Московским регионом, включая два, летевших непосредственно на Москву. По два дрона также уничтожили над Архангельской и Калужской областями.