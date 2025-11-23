«Нечто прощальное»: В письме Стармера к сыну нашли намёк на отставку
DM: Стармера могут отправить в отставку до Нового года, но он не переживает
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера могут отправить в отставку в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца года. Такой прогноз опубликовало британское издание Daily Mail на фоне резкого падения поддержки лейбористов.
Согласно опросам, лишь 9% избирателей верят, что Стармер останется у власти после следующих выборов. Сама Лейбористская партия сейчас набирает всего 18% голосов — столько же, сколько у «Зелёных».
Один из анонимных чиновников заметил, что глава британского правительства не выглядел напряжённым из-за ситуации и казалось, что он даже воспримет отставку с облегчением. Также он обратил внимание на тон недавнего письма Стармера его сыну.
«Мне показалось, в нём было нечто прощальное», — рассказал собеседник издания.
Кир Стармер занял пост премьер-министра в июле 2024 года. Очередные парламентские выборы в Великобритании запланированы на май 2026 года, однако внутреннее давление в партии и рекордно низкие рейтинги могут ускорить смену лидера.
Несмотря на внутренние трудности, Стармер остаётся активным участником международных усилий по урегулированию конфликта на Украине. Недавно он провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
