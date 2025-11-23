Россия и США
23 ноября, 12:42

Эрдоган назвал темы предстоящей беседы с Путиным

Обложка © TACC / Александр Казаков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить возобновление зерновой сделки и заключения мира на Украине в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Йоханнесбурге, где проходит саммит G20.

«Завтра у нас снова будет телефонный разговор с господином Путиным. У нас ранее была известная инициатива по зерновому коридору. Эта инициатива была на самом деле направлена на открытие путей к миру. Мы хотели, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки», — сказал турецкий лидер.

Однако, по его словам, успехи того разговора были весьма скромными, поэтому завтра он планирует вновь поднять эту тему в беседе с российским президентом. Эрдоган также уточнил, что этот телефонный разговор состоится уже завтра. Особое внимание будет уделяться поиску мирного пути для завершения конфликта РФ и Украины.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры России и Украины в стамбульском формате нужно непременно возобновить. По его словам, стороны смогли обсудить множество гуманитарных вопросов и даже наметить шаги для возможного прекращения огня.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
