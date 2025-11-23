Россия и США
23 ноября, 13:08

Эрдоган призвал Макрона использовать все дипломатические ресурсы по Украине

Обложка © ТАСС / АР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает прибегнуть к любым дипломатическим ресурсам, чтобы достичь мирного завершения украинского конфликта. Об этом сам политик сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита G20 в ЮАР.

«Эрдоган заявил, что необходимо задействовать все дипломатические ресурсы для завершения войны между Украиной и Россией и обеспечения справедливого и прочного мира. Он сказал, что Турция продолжит свои усилия по примирению враждующих сторон на площадке мирных переговоров», — уточнила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также затронул тему конфликта в секторе Газа. Он обратил внимание Макрона на «важность сохранения режима прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион». Глава Турции отметил, что решение данного конфликта должно отталкиваться от решения обеих сторон конфликта.

«Золотые унитазы и крах надежды»: В Турции рассказали, куда Зеленский привёл Украину
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить возобновление зерновой сделки и заключения мира на Украине в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Йоханнесбурге, где проходит саммит G20.

