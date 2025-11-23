США и союзники помогут Украине возвести «стену безопасности»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Traci L. Clever
Соединённые Штаты и их союзники готовы помочь Украине возвести «стену безопасности» вдоль линии соприкосновения на востоке страны — в случае достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.
Подробности проекта не раскрываются, однако подчёркивается, что при создании «стены» будут использоваться передовые технологии. Предполагается, что это будет не физическая бетонная конструкция, а многоуровневая система наблюдения, распознавания и предупреждения угроз — возможно, включающая датчики движения, тепловизоры, дроны и искусственный интеллект.
На практике подобные системы уже внедряются. Так, Украина получила от западной компании Atreyd автономную систему под названием «стена дронов», способную автоматически обнаруживать и атаковать воздушные угрозы. По данным СМИ, это рой FPV-дронов со взрывчаткой, запускаемых с наземных установок. Использование ИИ позволяет системе работать без постоянного участия оператора. Развёртывание начнётся в ближайшие недели и будет носить постоянный характер. Проект стал финалистом конкурса НАТО по противодействию российским БПЛА, а у Atreyd уже есть контракты с одной из стран альянса и производственные мощности во Франции и на Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.