США и союзники помогут Украине возвести «стену безопасности»

Подробности проекта не раскрываются, однако подчёркивается , что при создании «стены» будут использоваться передовые технологии. Предполагается, что это будет не физическая бетонная конструкция, а многоуровневая система наблюдения, распознавания и предупреждения угроз — возможно, включающая датчики движения, тепловизоры, дроны и искусственный интеллект.

На практике подобные системы уже внедряются. Так, Украина получила от западной компании Atreyd автономную систему под названием «стена дронов», способную автоматически обнаруживать и атаковать воздушные угрозы. По данным СМИ, это рой FPV-дронов со взрывчаткой, запускаемых с наземных установок. Использование ИИ позволяет системе работать без постоянного участия оператора. Развёртывание начнётся в ближайшие недели и будет носить постоянный характер. Проект стал финалистом конкурса НАТО по противодействию российским БПЛА, а у Atreyd уже есть контракты с одной из стран альянса и производственные мощности во Франции и на Украине.