Украина получила технологию для стены дронов от компании Atreyd

Украина получила от западной компании Atreyd передовую систему «стена дронов», способную автоматически атаковать угрозы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на основателя компании.

Система представляет собой рои FPV-дронов со взрывчаткой, запускаемых с наземных платформ при обнаружении цели. Использование искусственного интеллекта позволит ей работать автономно. Развёртывание системы начнётся в ближайшие недели и будет носить постоянный характер.

Проект «стена дронов» ранее стал финалистом конкурса НАТО по противодействию российским беспилотникам. Компания Atreyd уже имеет контракт с одной из стран альянса и производственные линии во Франции и на Украине.

Пока западные компании поставляют Украине системы типа «стены дронов», в самой Европе этот проект столкнулся с жёсткой критикой со стороны лидеров ЕС. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически опроверг информацию о существовании общеевропейского проекта «стена дронов». Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, язвительно раскритиковав идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик назвал концепцию «опасно пафосной». Как пишет Financial Times, другие лидеры ЕС проявили солидарность с французским коллегой: их реакция была «такой же холодной, как Балтийское море».