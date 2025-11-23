Легковушка в кашу: Страшное ДТП унесло жизни отца, двух дочек и их подруги в Приангарье

В Куйтунском районе Иркутской области большегруз столкнулся с легковушкой, в результате ДТП погибли водитель и три несовершеннолетних пассажира последней машины. Региональная прокуратура взяла ход расследования на контроль. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в самом ведомстве.

Место ДТП под Иркутском. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области

«23.11.2025 в дневное время на 1548 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе в результате столкновения большегруза и автомашины «Тойота Виста» от полученных травм скончались водитель второго авто и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая», — говорится в тексте.

