23 ноября, 13:19

Легковушка в кашу: Страшное ДТП унесло жизни отца, двух дочек и их подруги в Приангарье

Водитель легковушки, две его дочки и их подруга погибли в ДТП с фурой в Приангарье

Обложка © Telegram / Прокуратура Иркутской области

В Куйтунском районе Иркутской области большегруз столкнулся с легковушкой, в результате ДТП погибли водитель и три несовершеннолетних пассажира последней машины. Региональная прокуратура взяла ход расследования на контроль. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в самом ведомстве.

Место ДТП под Иркутском. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области

«23.11.2025 в дневное время на 1548 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе в результате столкновения большегруза и автомашины «Тойота Виста» от полученных травм скончались водитель второго авто и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая», — говорится в тексте.

Ранее в Иркутской области произошло страшное ДТП, унёсшее жизни отца и сына. На 215-м километре трассы «Тайшет — Чуна — Братск» столкнулись большегрузный автомобиль с полуприцепом и внедорожник Ford Explorer. Легковушку буквально разорвало на части.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
