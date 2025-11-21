Посторонний предмет мог вызвать сход поезда с рельсов в Иркутской области

В Иркутской области сошёл с рельсов грузовой состав с углём. По предварительным данным, причиной происшествия является посторонний предмет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Поезд, сошедший с рельсов. Видео © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«По данным следствия, 21.11.2025 в 01 час 15 минут местного времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области произошёл сход и опрокидывание локомотива и вагонов, гружённых углём. Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пострадавших нет, движение поездов полностью остановлено. Проводятся восстановительные работы. По предварительной оценке, ущерб превышает один миллион рублей. В настоящий момент проводится проверка всех обстоятельств происшествия, устанавливаются лица, причастные к инциденту.

А ранее на границе Свердловской области и Пермского края загорелись цистерны хвостовой части грузового поезда на перегоне Шамары — Кордон участка Пермь — Кузино. Позднее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение. К работам были привлечены 91 сотрудник и 24 единицы спецтехники.