Учёные предрекли раскол Африканского континента и появление нового океана

Африканский континент медленно, но верно раскалывается на две крупные части, и через 5-10 миллионов лет этот процесс может завершиться образованием двух самостоятельных массивов суши. К такому выводу пришла группа исследователей из Кильского университета, чьи расчёты были обнародованы в издании Journal of African Earth Sciences (JAES).

Впервые сигналы о необычной тектонической активности в этом регионе были зафиксированы ещё в 1960-х годах в зоне пустыни Афар, однако современные методы анализа позволили изучить этот процесс с беспрецедентной детализацией. Как сообщают учёные, объединившие архивные геофизические данные с новыми измерениями намагниченности пород, раскол между Африкой и Аравийским полуостровом уже начался.

«Эти структуры отражают глубокие процессы растяжения литосферы, которые продолжаются десятки миллионов лет», — пояснили авторы работы в публикации для JAES. Участки земной коры по разные стороны рифта постепенно отдаляются друг от друга.

По оценке исследователей, подобные геологические трансформации являются крайне длительными, но их последствия носят глобальный характер. Они указывают на то, что в отдалённой перспективе расширение рифта способно привести к формированию на этом месте нового океана, а также к полной перестройке климатической системы и ландшафтов региона.

