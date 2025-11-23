Продажи Lada Niva Sport упали в пять раз, модель могут снять с производства

Продажи Lada Niva Sport столкнулись с катастрофическим падением — месячные объёмы производства сократились с 250 до полусотни автомобилей. По данным Mash, после публикаций о технических проблемах модели, включая видеозаписи с утечками масла, спрос на внедорожник практически иссяк.

Как отмечают дилеры, продать даже одну такую машину в месяц теперь считается удачей. Производителю предстоит принять решение: либо кардинально менять комплектацию и ценовую политику, либо признать модель провальной и снять с производства. Ключевыми проблемами Niva Sport называют завышенную цену в 1,7 млн рублей при отсутствии существенных улучшений по сравнению с базовой версией.

Покупатели всё чаще выбирают обычную Lada Legend стоимостью около 1 млн рублей, считая её более разумным вложением, несмотря на менее мощный 8-клапанный двигатель и отсутствие кондиционера. В АвтоВАЗе, однако, отрицают проблемы, заявляя, что производство идёт по плану, а модель изначально позиционировалась как нишевая с соответствующими объёмами выпуска.

Но и с работниками у АвтоВАЗА дела обстоят не лучшим образом. Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники массово увольняются из компании из-за понижения зарплат вдвое. Специалисты идут работать таксистами и курьерами, ведь они зарабатывают больше.