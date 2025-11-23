Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 13:55

Снег, ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве

Обложка © Life.ru

В Москве с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября местами ожидается мокрый снег, ледяной дождь и сильная гололедица. Об этом предупредило Главное управление МЧС России по столице.

Пресс-служба ведомства призывает горожан проявлять особую осторожность: парковать машины в безопасных местах, избегать шатких конструкций и рекламных щитов, быть внимательными за рулём и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП москвичам и гостям столицы напомнили о телефонах экстренных служб: «101», «112» и доверия МЧС — 8 (495) 637-31-01.

Синоптик рассказала, когда ждать снега в Москве
На фоне аномально тёплого циклона в центральной части страны, на большей части России уже установился устойчивый снежный покров. По данным синоптика, сейчас снег лежит примерно на 90% территории страны — от Северо-Запада до Дальнего Востока, включая Урал и Сибирь. Однако к концу недели из-за потепления площадь покрова может сократиться до 87%, особенно в Приволжском федеральном округе, где снег полностью исчезнет.

Юрий Лысенко
