Символ вечной любви: Часы погибшей на «Титанике» пары купили за рекордную цену

Золотые карманные часы, обнаруженные среди обломков легендарного «Титаника», были проданы на аукционе за беспрецедентную сумму в 1,78 миллиона фунтов стерлингов ($2,33 млн). О проведении столь значимых торгов сообщили представители аукционного дома Henry Aldridge & Son.

Артефакт, произведенный компанией Jules Jurgensen, принадлежал Исидору Штраусу, одному из владельцев крупнейшего универмага Macy’s. История этой пары стала олицетворением трагедии лайнера: когда судно столкнулось с айсбергом, Исидор отказался занять место в спасательной шлюпке, предпочтя остаться с другими пассажирами. Его супруга Ида, с которой они прожили в браке 41 год, также не пожелала его покидать, проявив невероятную силу духа и преданность. Их место было отдано горничной, а сам момент их последнего прощания был увековечен в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона.

Тело Исидора Штрауса было позднее обнаружено поисковой командой, и именно тогда были найдены эти карманные часы, которые затем передали наследникам семьи, в то время как Иду так и не опознали. В настоящее время этот лот представляет собой не просто ценный антикварный предмет, но и мощнейший символ верности и самопожертвования.

Ранее на торгах Sotheby's был установлен новый рекорд: картина «Портрет Элизабет Ледерер» (Portrait of Elisabeth Lederer) кисти австрийского символиста Густава Климта ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов. В результате этой сделки картина установила ценовой рекорд для произведений современного искусства на аукционах. На ней Густав Климт написал дочь очень состоятельных покровителей искусства.