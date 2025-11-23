Вооружённые силы Украины теряют комплексы противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники могут их заменить. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения», — отмечается в материале .

Особую эффективность в подавлении украинской ПВО демонстрируют российские истребители Су-30СМ2. По данным того же Military Watch Magazine, они успешно уничтожают американские комплексы Patriot, используя противорадиолокационные ракеты Х-31П. На один самолёт можно разместить до шести таких снарядов. Пилоты применяют тактику низковысотных заходов, что позволяет преодолевать ограничения по дальности и точно поражать цели. Издание называет Су-30СМ2 первым в мире многоцелевым истребителем, уничтожившим западную систему ПВО большой дальности, и считает, что российская авиация способна окончательно обезвредить украинскую противовоздушную оборону.