24-летний экс-защитник «Амурских тигров» трагически погиб в страшном ДТП

Бывший защитник хабаровского клуба МХЛ «Амурские тигры» Даниил Шматков погиб в возрасте 24 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. Печальную новость подтвердила пресс-служба клуба.

«Экс-защитник «Амурских Тигров» попал в трагическое ДТП, управляя своим грузовиком. У него осталась супруга и двое детей. Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила», — говорится в сообщении.

Шматков выступал в МХЛ с 2019 по 2021 год, проведя 107 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет скончался Юрий Сисикин – олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по фехтованию на рапирах. Причина смерти не разглашается. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования семье спортсмена, назвав Юрия Фёдоровича гордостью отечественного спорта.