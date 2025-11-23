Трёхлетнюю девочку в одной майке нашли на улице в мороз, пока мать пропадала на пьянке

Ранним утром в Биробиджане прохожая обнаружила на улице трёхлетнюю девочку — одетую лишь в лёгкую майку и без обуви. Сразу был вызван наряд экстренной службы, ребёнка доставили в больницу. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как выяснили полицейские, мать девочки — 22-летняя женщина — ушла из дома, где находилась в компании знакомых и употребляла алкоголь, чтобы «продолжить отдых» в другом месте. Она оставила ребёнка под присмотром 38-летней знакомой. Однако та, дождавшись, пока малышка уснёт, ушла к другому знакомому, оставив ребёнка одного в квартире. Как девочка оказалась на улице — уточняется.

В отношении 38-летней жительницы Биробиджана возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении матери проводится проверка, решается вопрос о привлечении её к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее эта семья не состояла на учёте в органах внутренних дел. Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних оперативно установили личности взрослых и место происшествия.

