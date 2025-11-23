«Мы боролись не за это»: На Украине в пух и прах разнесли бойца ВСУ, обручившегося с парнем*

На Украине военнослужащий и артист заключили однополый брак* и нарвались на шквал хейта в социальных сетях. Сообщение об этом распространило издание «Политика страны».

В Сети была опубликована фотография пары, сопровождаемая утверждениями о значимости ЛГБТ*-сообщества и том, что его представители также вносят вклад в защиту Украины. Однако реакция многих пользователей оказалась резко негативной, и под постом развернулась бурная полемика с критикой в адрес обоих мужчин.

«Хотя бы форму снял, не позорил бы. Или на шевроне написал ТЦК», — написал один из комментаторов.

«Какое же обесценивание формы, Украины, украинских традиций и наших предков, которые боролись не за это», — поддержал его другой украинец.

