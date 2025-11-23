«Мы боролись не за это»: На Украине в пух и прах разнесли бойца ВСУ, обручившегося с парнем*
Украинский певец Melovin обручился с бойцом ВСУ и нарвался на шквал хейта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
На Украине военнослужащий и артист заключили однополый брак* и нарвались на шквал хейта в социальных сетях. Сообщение об этом распространило издание «Политика страны».
В Сети была опубликована фотография пары, сопровождаемая утверждениями о значимости ЛГБТ*-сообщества и том, что его представители также вносят вклад в защиту Украины. Однако реакция многих пользователей оказалась резко негативной, и под постом развернулась бурная полемика с критикой в адрес обоих мужчин.
«Хотя бы форму снял, не позорил бы. Или на шевроне написал ТЦК», — написал один из комментаторов.
«Какое же обесценивание формы, Украины, украинских традиций и наших предков, которые боролись не за это», — поддержал его другой украинец.
Ранее сообщалось, что в Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках ЛГБТ*-пропаганды и наркотиков. В ответ на отказ одной из посетительниц подчиниться законному требованию силовиков сесть на пол для досмотра и её громкие протесты, сотрудники были вынуждены применить меры физического воздействия.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.