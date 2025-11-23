В Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением Хабирова

Администрация главы Башкирии Радия Хабирова назвала фейком видео, распространившееся в соцсетях с якобы его заявлением. Об этом представители ведомства рассказали в беседе с РИА «Новости».

Ролик, предположительно, сгенерирован искусственным интеллектом и не соответствует действительности. В администрации отметили, что подобные дипфейки вбрасываются для дестабилизации ситуации в регионе.

«Данное видео, сгенерированное ИИ, является очередным фейком, вброшенным в сети с целью дестабилизировать ситуацию», — заявил агентству собеседник.