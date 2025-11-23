Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 14:20

В Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением Хабирова

Обложка © Telegram / Радий Хабиров

Обложка © Telegram / Радий Хабиров

Администрация главы Башкирии Радия Хабирова назвала фейком видео, распространившееся в соцсетях с якобы его заявлением. Об этом представители ведомства рассказали в беседе с РИА «Новости».

Ролик, предположительно, сгенерирован искусственным интеллектом и не соответствует действительности. В администрации отметили, что подобные дипфейки вбрасываются для дестабилизации ситуации в регионе.

«Данное видео, сгенерированное ИИ, является очередным фейком, вброшенным в сети с целью дестабилизировать ситуацию», — заявил агентству собеседник.

Юрий Куклачёв назвал фейком сообщение о завершении карьеры
Юрий Куклачёв назвал фейком сообщение о завершении карьеры

Ранее стало известно, что Россия стала объектом большего числа фейковых историй, чем президент США Дональд Трамп. Глобалистская медиамашина постоянно генерирует неправдоподобные нарративы, что диктует необходимость системного вмешательства. Россия «бьёт рекорд» по объёму вымышленных материалов о себе.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar