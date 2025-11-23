В Башкирии предупредили о фейковом ИИ-видео с заявлением Хабирова
Обложка © Telegram / Радий Хабиров
Администрация главы Башкирии Радия Хабирова назвала фейком видео, распространившееся в соцсетях с якобы его заявлением. Об этом представители ведомства рассказали в беседе с РИА «Новости».
Ролик, предположительно, сгенерирован искусственным интеллектом и не соответствует действительности. В администрации отметили, что подобные дипфейки вбрасываются для дестабилизации ситуации в регионе.
«Данное видео, сгенерированное ИИ, является очередным фейком, вброшенным в сети с целью дестабилизировать ситуацию», — заявил агентству собеседник.
Ранее стало известно, что Россия стала объектом большего числа фейковых историй, чем президент США Дональд Трамп. Глобалистская медиамашина постоянно генерирует неправдоподобные нарративы, что диктует необходимость системного вмешательства. Россия «бьёт рекорд» по объёму вымышленных материалов о себе.
