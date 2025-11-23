Один из самых агрессивных видов рака мозга предложили лечить назальными каплями

Американские исследователи разработали инновационный метод борьбы с одним из самых агрессивных видов рака мозга — глиобластомой, используя назальное введение специальных наночастиц. О новой стратегии доставки препаратов, активирующих иммунную систему, сообщается в публикации в журнале PNAS.

Сложность лечения глиобластомы часто связана с неспособностью иммунной системы распознать и атаковать опухоль, что создаёт так называемую холодную иммунную среду. Учёные поясняют, что решением может стать активация внутриклеточного сигнального пути STING, однако существующие препараты для этого быстро разрушаются и требуют рискованного прямого введения в мозг. Чтобы преодолеть это препятствие, специалисты создали сферические нуклеиновые кислоты — наноструктуры с ДНК-фрагментами на поверхности, которые и запускают нужную реакцию. Для отслеживания их пути в организме мышей с глиобластомой частицы снабдили специальной меткой.

Эксперимент показал, что после введения через носовые ходы наночастицы перемещались прямо в мозг по обонятельным путям, не попадая в общий кровоток. Благодаря этому иммунный ответ концентрировался в самой опухоли и рядом с ней, практически не затрагивая другие органы и снижая вероятность побочных эффектов.

«Наночастицы успешно активировали сигнальный путь STING, что усиливало иммунную реакцию против опухоли. В сочетании со средствами, стимулирующими Т-лимфоциты, новая технология устраняла опухоли у мышей после одной-двух доз и формировала долгосрочную защиту от рецидива», — уточнили учёные.

Ранее инфекционист отмечал значительный вклад российских специалистов в мировые исследования по борьбе с раком. Согласно имеющейся информации, от 30% до 40% ученых, занимающихся разработкой противораковых вакцин в мировых научных центрах, представляют Россию.