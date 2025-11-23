Ушёл из жизни художник и поэт Михаил Гробман

В Израиле на 87-м году жизни скончался известный художник и поэт Михаил Гробман. Печальную новость 23 ноября сообщил актёр Евгений Никитин на своей странице в социальной сети Facebook*.

Михаил Гробман, родившийся в Москве в 1939 году, начал свой творческий путь в СССР. В юности он работал каменщиком, а учиться приходилось в вечерней школе. Его первая выставка состоялась в Ленинграде в 1959 году, а в 1965 году в московском Доме художника были представлены его работы на еврейскую тематику, одновременно с публикацией первого поэтического цикла.

В 1971 году Гробман эмигрировал в Израиль, где быстро стал влиятельной фигурой в художественной среде. Уже к середине 1970-х годов он основал группу «Левиафан», начал выпуск одноимённого журнала и вошёл в число основоположников израильского концептуализма, оставив значительный след в культуре страны.

