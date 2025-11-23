Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема поделился мнением в соцсети X, что европейские державы вынашивают планы развязать военное противостояние с Россией как продолжение украинского конфликта.

«Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше», — написал политик.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Страны альянса наращивают производство вооружений, активно проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду.