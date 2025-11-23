На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 4,9

В Камчатском крае специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли на удалении в 147 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра — 43,1 километра.

Ранее сообщалось, что утром 22 ноября у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр располагался примерно в 200 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 километров. Подземные толчки ощущались в Северо-Курильске на уровне двух–трёх баллов.