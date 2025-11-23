Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 16:38

На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 4,9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В Камчатском крае специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли на удалении в 147 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра — 43,1 километра.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ берегов Японии

Ранее сообщалось, что утром 22 ноября у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр располагался примерно в 200 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 километров. Подземные толчки ощущались в Северо-Курильске на уровне двух–трёх баллов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar