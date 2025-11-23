В Женеве начались переговоры между представителями США и Украины

В Женеве стартовали переговоры по урегулированию украинского противостояния между делегациями от Вашингтона и Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Киевские представители должны рассмотреть американский план завершения конфликта.

Собеседник агентства рассказал, что переговорный процесс между делегатами США и Украины до настоящего времени был продуктивным, а это даёт надежду на хороший исход дела. По его словам, «в некоторых вопросах даже удалось прийти к окончательным договорённостям».

Как сообщалось, в Швейцарии ожидается встреча украинской делегации с европейскими партнёрами, а также с чиновниками из США. Стороны якобы должны утвердить детали американского проекта мирного плана. Предположительно, документ содержит пункт о б отказе Киева от части земель, при этом урезаются санкции в отношении РФ. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство планом. По её словам, Украина не должна терять территории и сокращать свою армию, что тоже прописано в документе.