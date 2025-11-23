Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 16:55

В Женеве начались переговоры между представителями США и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

В Женеве стартовали переговоры по урегулированию украинского противостояния между делегациями от Вашингтона и Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Киевские представители должны рассмотреть американский план завершения конфликта.

Собеседник агентства рассказал, что переговорный процесс между делегатами США и Украины до настоящего времени был продуктивным, а это даёт надежду на хороший исход дела. По его словам, «в некоторых вопросах даже удалось прийти к окончательным договорённостям».

Мерц усомнился в скором согласовании американского плана по Украине
Мерц усомнился в скором согласовании американского плана по Украине

Как сообщалось, в Швейцарии ожидается встреча украинской делегации с европейскими партнёрами, а также с чиновниками из США. Стороны якобы должны утвердить детали американского проекта мирного плана. Предположительно, документ содержит пункт о б отказе Киева от части земель, при этом урезаются санкции в отношении РФ. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство планом. По её словам, Украина не должна терять территории и сокращать свою армию, что тоже прописано в документе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar