Премьер-министр Великобритании Кир Стармер так торопился убедить соратников выступить единым фронтом против России во время саммита G20 в Йоханнесбурге, что споткнулся и чуть не упал. О конфузе перед стартом важных переговоров пишет британское издание Daily Mail.

«Сэр Кир заявил, что друзья и партнёры Украины встретятся на полях саммита, чтобы обсудить текущее предложение Трампа. Однако премьер-министр потерпел унизительное поражение ещё до того, как в южноафриканском городе начались важные переговоры», — сообщает издание.

Стармер шёл поприветствовать крупных бизнесменов, но споткнулся на ровном месте и с большим трудом устоял. По мнению автора, чиновник слишком суетился и нервничал, поэтому и допустил оплошность. «Не время для промахов, Кир», — резюмируется в статье.

Ранее стало известно о «‎не очень удачной» попытке советника Стармера выйти на Кремль. В начале года Джонатан Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы. Разговор состоялся на фоне беспокойства Европы из-за непоследовательной линии президента США Дональда Трампа по поддержке Украины. Зарубежные журналисты написали, что беседа прошла «не очень удачно».