Певица Наоко и гитарист Орлов освобождены после третьего ареста

Музыканты петербургской группы «Стоптайм» Диана Логинова и Александр Орлов освобождены из-под стражи после третьего задержания. Об этом сообщили два осведомлённых источника, на которых ссылается «Фонтанка».

Один из источников рассказал, что сотрудники полиции намеренно вывезли артистов из изолятора временного содержания в другой район города, чтобы журналисты, ожидавшие их у здания, не смогли взять комментарии.

Адвокат Логиновой и Орлова попросила СМИ не беспокоить её подзащитных в связи с произошедшим.

Напомним, что 13 октября певицу Диану Логинову задержали в Санкт-Петербурге после выступления в центре города. Ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, однако сама артистка заявила, что не мешала прохожим и не вызывала массового скопления людей. Впоследствии суд приговорил её к 13 суткам административного ареста и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых Сил РФ.