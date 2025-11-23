Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 18:41

Рубио заявил о прогрессе в сближении позиций на переговорах по Украине в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Участники переговоров в Женеве по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над корректировками американского мирного плана и сближением позиций сторон. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами в Швейцарии.

«Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями. Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям», — сказал Рубио. По его словам, встреча проходит продуктивно и позволяет конструктивно прорабатывать детали.

Он отметил, что переговоры дали «очень хороший результат», основанный на вкладе всех участников, а стороны смогли пройти по предложенному плану «пункт за пунктом», обсуждая ключевые аспекты урегулирования.

«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа
«Всё меняется каждый час»: FT узнала о ходе переговоров по мирному плану Трампа

Напомним, первая сессия переговоров между украинской делегацией и представителями США в Женеве завершилась и получила положительную оценку от руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, встреча прошла «очень продуктивно».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar