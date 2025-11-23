Рубио заявил о прогрессе в сближении позиций на переговорах по Украине в Женеве

Участники переговоров в Женеве по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над корректировками американского мирного плана и сближением позиций сторон. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами в Швейцарии.

«Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями. Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям», — сказал Рубио. По его словам, встреча проходит продуктивно и позволяет конструктивно прорабатывать детали.

Он отметил, что переговоры дали «очень хороший результат», основанный на вкладе всех участников, а стороны смогли пройти по предложенному плану «пункт за пунктом», обсуждая ключевые аспекты урегулирования.

Напомним, первая сессия переговоров между украинской делегацией и представителями США в Женеве завершилась и получила положительную оценку от руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, встреча прошла «очень продуктивно».