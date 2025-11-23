В провинции Афганистана ввели запрет на показ живых существ и остановили ТВ-вещание

Восточная провинция Пактия в Афганистане ввела запрет на демонстрацию изображений живых существ. В связи с этим остановило вещание национальное телевидение, которое теперь преобразовали в радиостанцию. Об этом сообщил Центр афганской журналистики (AFJC) в воскресенье.

В сообщении указали, что управление министерства информации и культуры совместно с губернатором провинции уведомило сотрудников телевизионного канала о прекращении его деятельности. Теперь телевидение функционирует только как радиостанция.

Согласно AFJC, местные чиновники также должны избегать видеоинтервью. Им рекомендовали представлять свои отчёты в аудио- или письменном формате. Запрет затронул и работу в социальных сетях государственного информационного агентства Бахтар, а также печатных изданиях и местных радиостанциях, таких как «Хава», «Патан Гаг», «Нан», «Зендеги», и «Самаки Гаг».

Пактия стала 23-й из 34 афганских провинций, где ввели подобные ограничения.

Ранее Life.ru сообщал, что власти провинции Герат в Афганистане ввели новые ограничения для женщин, касательно правил ношения традиционной одежды. Теперь, согласно распоряжению Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока, женщинам нельзя появляться в медицинских учреждениях и других государственных структурах без полного закрытия лица и тела с помощью бурки.