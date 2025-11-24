Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 21:20

Группа «Тату» извинилась за фото с Канье Уэстом из-за Гитлера

Елена Катина и Юлия Волкова Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenakatina

Елена Катина и Юлия Волкова Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenakatina

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что их встреча с Канье Уэстом в Токио была вынужденной и продиктована контрактными обязательствами перед брендом дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом они сообщили в официальном аккаунте группы.

«Мы приносим искренние извинения перед всеми нашими фанатами. <...> Нам он не нравится, и мы решительно осуждаем нацизм. Нам чуждо всё, что Гитлер и Канье Уэст из себя представляют», — говорится в обращении.

Мероприятие проходило в точке Рубчинского в Токио, где также присутствовал сам дизайнер. После публикации фото и видео со встречи артистки подверглись волне критики в соцсетях, что и побудило их выступить с официальным разъяснением.

Группа Тату стала амбассадором бренда Гоши Рубчинского
Группа Тату стала амбассадором бренда Гоши Рубчинского

Ранее депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко призвала участниц t.A.T.u. адаптировать своё творчество под современные реалии. В разговоре с Life.ru она посоветовала Лене Катиной и Юле Волковой пересмотреть репертуар и тексты песен, чтобы они соответствовали действующему законодательству и не вызывали вопросов у проверяющих органов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar