Уроженка Брянской области обманула более 500 человек через схему с соцвыплатами

Сотрудники полиции Советского отдела внутренних дел Махачкалы задержали женщину, подозреваемую в организации серии мошеннических операций. Общий ущерб от её деятельности превысил 65 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

По данным ведомства, 38-летняя жительница Брянской области на протяжении двух лет размещала в мессенджерах объявления о предоставлении юридических услуг, связанных с получением социальных выплат. При этом у неё не было реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства.

В ходе расследования задержанная дала признательные показания, заявив, что собранные средства переводились обратно участникам под видом выплат. Таким образом, по её словам, схема работы напоминала финансовую пирамиду.

Задержанная за мошенничество подозреваемая. Видео © Telegram / МВД по Республике Дагестан

Потерпевшие были уверены, что получают деньги от государственных органов, и активно привлекали в мошенническую схему новых участников. Всего от действий злоумышленницы пострадали более пятисот человек.

Оставшиеся денежные средства, не направленные на погашение обязательств перед первыми участниками, подозреваемая использовала для личных нужд. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.