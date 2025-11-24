Аккаунт Минбезопасности США в соцсети X был зарегистрирован в Израиле

Социальная сеть Илона Маска X, добавившая функцию отображения страны аккаунта, попала в громкий скандал. Оказалось, что учётная запись Министерства внутренней безопасности США (DHS) зарегистрирована в Тель-Авиве.

Через несколько часов информация о регистрации аккаунта в Израиле исчезла и была заменена на США. Однако рядом с этим пунктом стоит знак восклицательного знака в кружке. Как отмечают пользователи, этот символ означает, что аккаунт использует VPN для скрытия своего фактического местоположения.

На данный момент Министерство внутренней безопасности США не опубликовало официальный комментарий по возникшей ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что аккаунты хунты Зеленского в X были зарегистрированы через русский AppStore. Речь идёт об аккаунтах главы ГУР Украины, и советника офиса Владимира Зеленского. Обновления соцсети теперь показывают расширенные данные о страницах.