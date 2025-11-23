Россия и США
Регион
23 ноября, 20:18

«Зенит» победил «Пари НН» в Нижнем Новгороде в 16-м туре РПЛ

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в гостевом матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).

Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче после ухода Карпина

«Зенит» после 16-го тура идёт на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко (33 против 34). «Пари НН» занимает последнее, 16-е место, набрав восемь баллов. Для нижегородцев это уже 11-й матч подряд без побед во всех турнирах.

Также в 16-м туре состоялось московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Оно осталось за красно-белыми, которые проводили первый матч после отставки Деяна Станковича. После игры случился неприятный инцидент, когда фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА у стадиона «Лукойл Арена».

