«Зенит» победил «Пари НН» в Нижнем Новгороде в 16-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в гостевом матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0.

«Зенит» после 16-го тура идёт на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко (33 против 34). «Пари НН» занимает последнее, 16-е место, набрав восемь баллов. Для нижегородцев это уже 11-й матч подряд без побед во всех турнирах.