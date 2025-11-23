Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 20:48

Рубио назвал переговоры в Женеве по Украине самыми продуктивными за всё время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

США считают, что состоявшаяся в Женеве встреча по урегулированию конфликта на Украине стала самой продуктивной за всё время контактов с Киевом. С таким заявлениям выступил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

«Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время», — заявил глава американской дипломатии, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров.

Рубио добавил, что не готов объявлять о завершении конфликта, поскольку «работа остаётся». При этом, по его словам, в ходе встречи в Женеве стороны смогли значительно продвинуться в вопросе урегулирования.

Bloomberg: Влияние Вэнса на подход США к мирному процессу по Украине растёт
Bloomberg: Влияние Вэнса на подход США к мирному процессу по Украине растёт

Также Марко Рубио признал, что Россия является важной частью уравнения в плане урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны одобрить этот план. Рубио выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar