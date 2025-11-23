Рубио назвал переговоры в Женеве по Украине самыми продуктивными за всё время
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar
США считают, что состоявшаяся в Женеве встреча по урегулированию конфликта на Украине стала самой продуктивной за всё время контактов с Киевом. С таким заявлениям выступил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
«Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время», — заявил глава американской дипломатии, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров.
Рубио добавил, что не готов объявлять о завершении конфликта, поскольку «работа остаётся». При этом, по его словам, в ходе встречи в Женеве стороны смогли значительно продвинуться в вопросе урегулирования.
Также Марко Рубио признал, что Россия является важной частью уравнения в плане урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны одобрить этот план. Рубио выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс внушает оптимизм.