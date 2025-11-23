Рубио назвал переговоры в Женеве по Украине самыми продуктивными за всё время

США считают, что состоявшаяся в Женеве встреча по урегулированию конфликта на Украине стала самой продуктивной за всё время контактов с Киевом. С таким заявлениям выступил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

«Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время», — заявил глава американской дипломатии, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров.

Рубио добавил, что не готов объявлять о завершении конфликта, поскольку «работа остаётся». При этом, по его словам, в ходе встречи в Женеве стороны смогли значительно продвинуться в вопросе урегулирования.