Штрафы за рекламу в запрещённых соцсетях предложили повысить до 1 млн рублей

Размер штрафов за размещение рекламы в иностранных социальных сетях, попавших под запрет, планируют увеличить до 1 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Он направил законопроект на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД. Документ предполагает значительный рост штрафов за рекламу в соцсетях Instagram* и Facebook*.

«Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещённых соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — отметил депутат в комментарии для «Известий».

По новому предложению, граждане будут вынуждены платить от 50 до 80 тысяч рублей (сейчас — 2–2,5 тыс.). Для должностных лиц размер штрафа будет от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как в России впервые оштрафовали за анпакинг в запрещённом Instagram*. Тогда блогерша из Омска сняла рилс с новой косметикой после 1 сентября. Видео признали рекламой со всеми последствиями.

