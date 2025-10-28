В России впервые оштрафовали блогера за анпакинг в Instagram*
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wertinio
В России впервые оштрафовали за анпакинг в запрещённом Instagram*: блогерша из Омска сняла рилс с новой косметикой после 1 сентября, и его признали рекламой со всеми последствиями. Об этом пишет Mash.
В начале сентября инфлюенсер с 21 тысячей подписчиков выложила видео с распаковкой, причём девушка подшучивала на тему запрета рекламы в запрещённой соцети с 1 сентября и заодно рассказала о новых бьюти-продуктах.
Но омское УФАС признало видео рекламой, и блогерше, как индивидуальной предпринимательнице, грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей за нарушение закона.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее утвердил закон, запрещающий размещать рекламу на платформах, связанных с экстремистскими или нежелательными организациями. Нарушителям грозят санкции по статье 14.3 КоАП: обычным гражданам — штраф до 2,5 тыс. рублей, ответственным сотрудникам — до 20 тыс. рублей, а компаниям — до полумиллиона рублей. Однако многие российские инфлюенсеры продолжают размещать в Instagram* запрещённую рекламу, используя схему с завуалированными комментариями.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.