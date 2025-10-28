В России впервые оштрафовали блогера за анпакинг в Instagram*

В России впервые оштрафовали за анпакинг в запрещённом Instagram*: блогерша из Омска сняла рилс с новой косметикой после 1 сентября, и его признали рекламой со всеми последствиями. Об этом пишет Mash.

В начале сентября инфлюенсер с 21 тысячей подписчиков выложила видео с распаковкой, причём девушка подшучивала на тему запрета рекламы в запрещённой соцети с 1 сентября и заодно рассказала о новых бьюти-продуктах.

Но омское УФАС признало видео рекламой, и блогерше, как индивидуальной предпринимательнице, грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей за нарушение закона.

