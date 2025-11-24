Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 02:54

Украинские диверсанты перестреляли друг друга при попытке попасть в Купянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Две украинские ДРГ перестреляли друг друга в районе Купянска Харьковской области при попытке войти в город. Как сообщают в силовых структурах РФ, задача диверсантов заключалась в показательной установке флагов Украины. Об этом передаёт ТАСС.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов, якобы, свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

В результате неудачной попытки потери ВСУ составили пять человек убитыми, ещё трое боевиков получили ранения. Как сообщают российские силовики, причиной ошибки противника стало отсутствие взаимодействия между группами, спешка и безграмотное командование плохо подготовленными бойцами.

Украинский С-300 стал добычей Российской армии
Украинский С-300 стал добычей Российской армии

Ранее Life.ru писал, что российские войска после установления контроля над Купянском в Харьковской области фактически окружили крупную группировку ВСУ, действующую на левом берегу реки Оскол. Бои продолжаются в районах Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar