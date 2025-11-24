Две украинские ДРГ перестреляли друг друга в районе Купянска Харьковской области при попытке войти в город. Как сообщают в силовых структурах РФ, задача диверсантов заключалась в показательной установке флагов Украины. Об этом передаёт ТАСС.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов, якобы, свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

В результате неудачной попытки потери ВСУ составили пять человек убитыми, ещё трое боевиков получили ранения. Как сообщают российские силовики, причиной ошибки противника стало отсутствие взаимодействия между группами, спешка и безграмотное командование плохо подготовленными бойцами.