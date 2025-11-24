ВМС Британии перехватили российский корвет «Янтарь» к северу от Шотландии

Патрульный корабль ВМС Великобритании перехватил российский разведывательный корвет к северу от Шотландии. Об этом сообщили британское министерство обороны. После этого страна отправила патрульный катер и разведывательный самолёт «Посейдон» для отслеживания ситуации.

Минобороны Великобритании уточнило, что направило в Исландию три таких самолёта в рамках миссии НАТО для контроля движения российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

«Министр обороны подтвердил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» находится на границе британских вод, к северу от Шотландии, войдя в более широкие воды Великобритании в течение последних нескольких недель», — говорится в заявлении британского МО в соцсети X.

По данным ведомства, это уже второй раз в 2025 году, когда этот российский разведывательный корабль заходит в воды Великобритании.

«Он — один из многих российских кораблей, предназначенных для создания угрозы нашей критически важной подводной инфраструктуре», — указали там.

Весной Life.ru сообщал, что британский военный корабль с кортежем из вертолёта перехватил российскую подлодку в Ла-Манше. Под внимание британского флота попала российская субмарина «Краснодар». Наблюдение за дизель-электрической подлодкой велось как с воздуха — при помощи вертолёта, — так и с моря.