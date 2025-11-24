Тягач насмерть сбил 14-летнюю школьницу в Приморье
ДТП с тягачом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
В Дальнереченском районе Приморского края произошло смертельное ДТП с участием тягача и 14-летней школьницы. По информации УМВД по региону, несовершеннолетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги Ракитное — Маревка, после чего водитель грузовика Iveco совершил наезд на неё и опрокинулся.
ДТП с тягачом в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья
Подросток скончалась на месте от полученных травм. Водитель большегруза не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области большегруз столкнулся с легковушкой, в результате ДТП погибли водитель и три несовершеннолетних пассажира последней машины. Региональная прокуратура взяла ход расследования на контроль.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.