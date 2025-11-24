Тягач насмерть сбил 14-летнюю школьницу в Приморье

В Дальнереченском районе Приморского края произошло смертельное ДТП с участием тягача и 14-летней школьницы. По информации УМВД по региону, несовершеннолетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги Ракитное — Маревка, после чего водитель грузовика Iveco совершил наезд на неё и опрокинулся.