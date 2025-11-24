Россия и США
24 ноября, 03:39

Тягач насмерть сбил 14-летнюю школьницу в Приморье

ДТП с тягачом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

В Дальнереченском районе Приморского края произошло смертельное ДТП с участием тягача и 14-летней школьницы. По информации УМВД по региону, несовершеннолетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги Ракитное — Маревка, после чего водитель грузовика Iveco совершил наезд на неё и опрокинулся.

ДТП с тягачом в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Подросток скончалась на месте от полученных травм. Водитель большегруза не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области большегруз столкнулся с легковушкой, в результате ДТП погибли водитель и три несовершеннолетних пассажира последней машины. Региональная прокуратура взяла ход расследования на контроль.

