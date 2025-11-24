Юрист ответил, грозят ли штрафы россиянам за выбрасывание лекарств в мусорку

В России для граждан и юридических лиц установлен разный порядок утилизации просроченных лекарственных средств. Об этом во время общения с RT заявил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

«Для физических лиц прямого запрета на выбрасывание медикаментов в контейнеры для бытовых отходов нет, и административная ответственность за это не предусмотрена. Однако такие действия официально считаются нежелательными: действующие вещества могут сохранять активность, что создаёт экологические и санитарные риски», — отметил эксперт.

В связи с этим специалист посоветовал принимать меры по обезвреживанию фармацевтической продукции перед её утилизацией. Он рекомендовал измельчать таблетки, смешивать их с другими неперерабатываемыми отходами и плотно упаковывать. Наиболее предпочтительным вариантом, по его словам, является сдача просроченных лекарств в специальные приёмные пункты, которые уже созданы в ряде регионов страны.

Что касается юридических лиц, то к ним применяются значительно более строгие требования. Султанов пояснил, что медицинские и фармацевтические учреждения обязаны изымать просроченные препараты из оборота и передавать их для последующего уничтожения специализированным предприятиям, имеющим соответствующую лицензию. Сбрасывать такие отходы вместе с обычным мусором им категорически запрещено. Нарушение установленного порядка обращения с медицинскими отходами, согласно статье 8.2 КоАП РФ, может привести к существенным штрафам или даже проблемам с сохранением лицензии, заключил эксперт.