Созданный Маском департамент эффективности фактически прекратил существование
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
Созданный в январе текущего года по инициативе предпринимателя Илона Маска Департамент государственной эффективности США (DOGE) был фактически расформирован. Соответствующая информация была распространена агентством Reuters.
Подтверждение о ликвидации ведомства прозвучало от директора Управления кадровой службы США (OPM) Скотта Купора. На вопрос журналистов о текущем статусе DOGE он заявил, что данная структура более не функционирует.
По словам чиновника, департамент был расформирован как единый орган. Часть его задач и полномочий теперь перешла к OPM. Некоторые сотрудники бывшего департамента продолжили работу в Национальной дизайн-студии (National Design Studio), которая специализируется на совершенствовании визуального оформления правительственных интернет-ресурсов.
Ликвидация организации произошла значительно раньше запланированного срока — приблизительно за восемь месяцев до официальной даты окончания её полномочий.
