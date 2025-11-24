Россия и США
24 ноября, 04:52

Созданный Маском департамент эффективности фактически прекратил существование

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Созданный в январе текущего года по инициативе предпринимателя Илона Маска Департамент государственной эффективности США (DOGE) был фактически расформирован. Соответствующая информация была распространена агентством Reuters.

Подтверждение о ликвидации ведомства прозвучало от директора Управления кадровой службы США (OPM) Скотта Купора. На вопрос журналистов о текущем статусе DOGE он заявил, что данная структура более не функционирует.

По словам чиновника, департамент был расформирован как единый орган. Часть его задач и полномочий теперь перешла к OPM. Некоторые сотрудники бывшего департамента продолжили работу в Национальной дизайн-студии (National Design Studio), которая специализируется на совершенствовании визуального оформления правительственных интернет-ресурсов.

Ликвидация организации произошла значительно раньше запланированного срока — приблизительно за восемь месяцев до официальной даты окончания её полномочий.

«Ничего из этого не правда»: Илон Маск жёстко ответил на вбросы о своей партии
Недавно председатель совета директоров автопроизводителя Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров: если они не одобрят компенсационный пакет почти на $1 трлн Илону Маску, он может покинуть компанию. Денхолм подчеркнула, что Маск незаменим для будущего Tesla, так как компания вышла за рамки автомобильного бизнеса и сосредоточилась на таких прорывных направлениях, как полный автопилот и робототехника (Optimus).

Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
