«Ничего из этого не правда»: Илон Маск жёстко ответил на вбросы о своей партии

Илон Маск опроверг сообщение The Wall Street Journal о том, что он якобы приостановил создание собственной политической партии.

«Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой», — написал предприниматель в соцсети X под публикацией издания.

Ранее WSJ со ссылкой на источники утверждала, что Маск решил сосредоточиться на бизнесе и не создавать партию, чтобы не отбирать голоса у Республиканской партии США. Газета также писала, что миллиардер может поддержать действующего вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот выдвинется в президенты в 2028 году.