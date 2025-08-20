Мессенджер MAX
20 августа, 09:30

«Ничего из этого не правда»: Илон Маск жёстко ответил на вбросы о своей партии

Илон Маск опроверг публикацию WSJ о приостановке создания своей партии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск опроверг сообщение The Wall Street Journal о том, что он якобы приостановил создание собственной политической партии.

«Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой», — написал предприниматель в соцсети X под публикацией издания.

Ранее WSJ со ссылкой на источники утверждала, что Маск решил сосредоточиться на бизнесе и не создавать партию, чтобы не отбирать голоса у Республиканской партии США. Газета также писала, что миллиардер может поддержать действующего вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот выдвинется в президенты в 2028 году.

Маск передумал создавать партию и вернулся к поддержке команды Трампа

Напряжённые отношения между Маском и президентом США Дональдом Трампом обострились после того, как Маск покинул госслужбу. В июне они устроили публичную перепалку в соцсетях: Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах 2024 года, раскритиковал инициативы Белого дома и заговорил о новой попытке импичмента. В ответ Трамп назвал Маска «сумасшедшим», обвинил его в наркомании и недобросовестном исполнении обязанностей, когда тот руководил ведомством по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

Марина Фещенко
