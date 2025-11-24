Россия и США
24 ноября, 05:02

Соратник Додика Каран победил на выборах президента Республики Сербской БиГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tutatamafilm

На досрочных президентских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины победу одержал кандидат от правящего «Союза независимых социал-демократов» Синиша Каран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице партии в соцсети X.

По результатам подсчёта 95,1 процента протоколов с избирательных участков Каран набирает 208 988 голосов, что приблизительно на 8,5 тысячи больше, чем у его соперника — кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, явка на выборах составила 35,78 процента.

Ранее лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за отмену санкционных ограничений. В своём обращении политик назвал это решение исправлением серьёзной несправедливости, допущенной предыдущими американскими администрациями.

Виталий Приходько
    avatar