24 ноября, 05:05

Глава МИД Швейцарии Кассис посетит Москву в начале 2026 года

Иньяцо Кассис. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства страны в ОБСЕ. Согласно заявлению МИД конфедерации, дипломатическая миссия предусматривает одновременные визиты в Киев и Москву с целью возобновления диалога в рамках организации.

Поездка запланирована на февраль 2026 года. Приоритетом Швейцарии являются визиты в Киев, Тбилиси и Москву. Намерение о проведении этой дипломатической миссии было официально сообщено 57 государствам-членам ОБСЕ на министерской встрече в Вене.

Напомним, в сентябре глава МИД России Сергей Лавров встречался с Кассисом в Нью-Йорке, где выразил критику в адрес Швейцарии, заявив о потере ею статуса нейтрального посредника. Тогда министры затронули международную повестку, включая урегулирование конфликта на Украине. Обсуждалось и будущее ОБСЕ — Москва обозначила претензии и указала на причины деградации роли организации.

