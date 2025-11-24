Флот НАТО вышел в Балтику на крупные учения при поддержке истребителей

Крупномасштабные военные учения стран НАТО под руководством ВМС Финляндии стартуют в понедельник в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в командовании финских военно-морских сил.

Учебные манёвры под кодовым названием Freezing Winds 25 пройдут до 4 декабря в южной прибрежной зоне Финляндии, включая Архипелаговое море и Финский залив. В учениях примут участие военные корабли и моряки из Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии и других стран альянса, включая 1-ю постоянную противоминную группу НАТО. Общая численность задействованных сил составит около 5000 военнослужащих и 20 кораблей, а также истребительная авиация, вертолеты и самолёты морского наблюдения.

Согласно заявлению финских ВМС, в ходе учений будут отрабатываться ключевые оперативные задачи: защита морских коммуникаций и критической инфраструктуры, противодействие высадке морского десанта и координация совместных действий флота с береговыми подразделениями.

Финляндия в последнее время начала активнее проводить учения в армии. Ранее в северной части страны стартовали артиллерийские учения Northern Strike 225. Пушки будут греметь всего в 100 километрах от российской границы. Участие в манёврах примут около 2000 солдат и 500 единиц техники.