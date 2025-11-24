Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 05:42

Флот НАТО вышел в Балтику на крупные учения при поддержке истребителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Крупномасштабные военные учения стран НАТО под руководством ВМС Финляндии стартуют в понедельник в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в командовании финских военно-морских сил.

Учебные манёвры под кодовым названием Freezing Winds 25 пройдут до 4 декабря в южной прибрежной зоне Финляндии, включая Архипелаговое море и Финский залив. В учениях примут участие военные корабли и моряки из Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии и других стран альянса, включая 1-ю постоянную противоминную группу НАТО. Общая численность задействованных сил составит около 5000 военнослужащих и 20 кораблей, а также истребительная авиация, вертолеты и самолёты морского наблюдения.

Согласно заявлению финских ВМС, в ходе учений будут отрабатываться ключевые оперативные задачи: защита морских коммуникаций и критической инфраструктуры, противодействие высадке морского десанта и координация совместных действий флота с береговыми подразделениями.

Свыше 500 конфискованных китайских дронов отправят на военные учения во Флориду
Свыше 500 конфискованных китайских дронов отправят на военные учения во Флориду

Финляндия в последнее время начала активнее проводить учения в армии. Ранее в северной части страны стартовали артиллерийские учения Northern Strike 225. Пушки будут греметь всего в 100 километрах от российской границы. Участие в манёврах примут около 2000 солдат и 500 единиц техники.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Финляндия
  • НАТО
  • Германия
  • Эстония
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar