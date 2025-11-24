Подозреваемого в краже ₽350 млн генерала Росгвардии отпустили из-под домашнего ареста

Московский гарнизонный военный суд смягчил меру пресечения бывшему руководителю департамента цифрового развития Росгвардии Михаилу Варенцову. Генералу-майору отменили домашний арест и перевели на запрет определённых действий — это нужно, чтобы он мог свободно покидать квартиру для лечения.

Второй фигурант дела, полковник Николай Чепкасов, остаётся под домашним арестом. Меры пресечения обоим продлены до 31 января. Оба обвиняемых проходят по статье о превышении должностных полномочий. На их имущество наложен арест для обеспечения возможных взысканий по приговору.

По версии следствия, в 2019–2020 годах Росгвардия заключила с НИИ «Восход» три контракта на разработку ПО. Варенцов и Чепкасов контролировали приёмку работ, но, как утверждается, в 2021–2023 годах одобрили и оплатили несоответствующее требованиям ПО. Государству был нанесён ущерб более 350 млн рублей.