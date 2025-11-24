На Урале накрыли банду за хищение выплат бойцов СВО

Совместными усилиями правоохранительных органов Челябинской и Свердловской областей и регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность этнической организованной преступной группы. Преступники присваивали деньги, предназначавшиеся участникам СВО. Об этом у себя в телеграм-канале заявила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Задержание. Видео © Telegram / Ирина Волк

По предварительным данным, злоумышленники наладили преступную схему, заключавшуюся в поиске кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с единственной целью — забрать единовременную выплату. В том числе они похищали средства, положенные родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего. В жертвы банда подбирала лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которых обеспечивала временным жильём и убеждала заключать контракты, после чего оформляла доверенности на распоряжение расчётными счетами потерпевших или дополнительные банковские карты к их счетам.

По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Семеро фигурантов заключены под стражу. В ходе обысков по месту жительства обвиняемых изъяты вещественные доказательства: три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, банковские и SIM-карты, а также другие предметы, имеющие значение для следствия. Предварительное расследование продолжается.

Ранее пресс-бюро Федеральной службы безопасности опубликовало видео с задержанием украинца, который планировал устроить теракт на железной дороге в Краснодаре. Он должен был устроить подрыв на ж/д путях, чтобы ВС РФ не смогли получать припасы.