ЦБ поддержал запрет скидок на маркетплейсах за способ оплаты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина направила в Минэкономразвития письмо с предложением ввести новые ограничения для маркетплейсов. Как сообщает «Коммерсантъ», регулятор предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены и скидки в зависимости от способа оплаты, а также продавать продукты собственных или дочерних банков, что, по мнению ЦБ, создает нечестные конкурентные преимущества.

Регулятор считает, что соблюдение таких требований должны контролировать не только сами платформы, но и Федеральная антимонопольная служба.

В Минэкономразвития подтвердили получение письма и сообщили, что предложения сейчас прорабатываются. В ведомстве отметили, что действующий закон о платформенной экономике уже позволяет устанавливать требования к ценам, однако любые ограничения на скидки необходимо оценивать комплексно — с учётом возможных последствий для покупателей, продавцов и рынка в целом.

Ранее крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах. Эта мера, по их мнению, должна охватывать не только прямые уценки, но и любые формы стимулирования покупателей, такие как бонусные программы и кэшбэки. Авторы идеи считают, что такие скидки искажают конкурентную среду, создавая несправедливые преимущества. Маркетплейсы же полагают, что инициатива банков создаёт угрозу конкуренции. Также там напомнили, что банки сами создают аналогичные программы лояльности.