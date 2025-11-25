Схема на 100 млн: Звезда «Дома-2» Чуев и актёр Булка заманили россиян в «школу будущего»

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев и актёр Евгений Булка обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с частной школой в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). По данным Telegram-канала SHOT, они собрали с россиян около 100 миллионов рублей на развитие проекта, после чего пропали.

Андрея Чуева и Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aachuev

Андрея Чуева и Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ. Фото © SHOT

Андрея Чуева и Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ. Фото © SHOT

Жертвами аферы стали минимум 127 российских родителей и учителя, которых заманили обещаниями современного образования, комфортных условий и полного пакета релокации. Стоимость обучения в так называемой «Школе будущего» варьировалась от 539 до 906 тысяч рублей в год. Однако уже в сентябре в учреждении были отключены свет и вода, а в начале ноября школу опечатали, после чего учредители исчезли.

Пострадавшие обратились за помощью в посольство. Выяснилось, что среди создателей проекта также фигурируют Елена Сергеева (уже арестована властями ОАЭ) и её дочь Лариса. Они обе ранее были осуждены за мошенничество в России. В отношении Чуева и Булки ведётся расследование.

