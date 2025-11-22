Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 13:53

Арестованы трёхкратный чемпион мира Репилов и призёр чемпионата Европы Перетягин

Роман Репилов и Александр Перетягин. Обложка © ТАСС / Tobias Hase / dpa/picture-alliance, Валерий Шарифулин

Роман Репилов и Александр Перетягин. Обложка © ТАСС / Tobias Hase / dpa/picture-alliance, Валерий Шарифулин

Известных российских саночников Романа Репилова и Александра Перетягина арестовали по подозрению в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Суд заключил обоих спортсменов под стражу на месяц по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Трёхкратный чемпион мира Репилов и серебряный призёр чемпионата Европы Перетягин обвиняются в присвоении средств, выделенных на покупку спортивного инвентаря. По версии следствия, спортсмены организовали преступную группу для хищения бюджетных денег.

Оба спортсмена содержатся в СИЗО. Репилов, являющийся индивидуальным предпринимателем, и Перетягин, работавший специалистом по подготовке инвентаря в ЦСП, полностью отрицают свою вину.

Суд оставил под стражей советника губернатора Орловской области
Суд оставил под стражей советника губернатора Орловской области

Ранее Life.ru сообщал, что возбудили уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. По данным следствия, она в 2021 году получила 250 тысяч рублей от знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar