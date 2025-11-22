Арестованы трёхкратный чемпион мира Репилов и призёр чемпионата Европы Перетягин

Известных российских саночников Романа Репилова и Александра Перетягина арестовали по подозрению в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Суд заключил обоих спортсменов под стражу на месяц по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Трёхкратный чемпион мира Репилов и серебряный призёр чемпионата Европы Перетягин обвиняются в присвоении средств, выделенных на покупку спортивного инвентаря. По версии следствия, спортсмены организовали преступную группу для хищения бюджетных денег.

Оба спортсмена содержатся в СИЗО. Репилов, являющийся индивидуальным предпринимателем, и Перетягин, работавший специалистом по подготовке инвентаря в ЦСП, полностью отрицают свою вину.

